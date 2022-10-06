Aydın'da 24 kaçak göçmen yakalandı, 48 göçmen kurtarıldı

Tülay AKSAY/KUŞADASI, (DHA)-AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 24 kaçak göçmen yakalandı, Türk karasularına geri itilen 48 göçmen ise kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 24 göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresini Müdürlüğü'ne gönderildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 48 göçmen ise kurtarıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY
2022-10-06 08:11:56
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