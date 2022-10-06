Otomobil zeytin ağacına çarptı, sürücü öldü

Adeta gençlik iksiri kolajen deposu! Günde bir bardak tüketmek virüsleri yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Çine ilçesinde kontrolden çıkıp, zeytin ağacına çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Akcihan (23), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Aydın yönüne giden Mustafa Akcihan yönetimindeki 09 C 2787 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Akcihan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Akcihan'ın cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası Çine Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Çine Burhan CEYHAN

2022-10-06 15:48:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.