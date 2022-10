Kuşadası Belediye Başkanı'ndan 'ihale' soruşturmasına ilişkin açıklama

AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mıcır ihalesi soruşturmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağına inanıyorum. Geç gelen adalet, adalet değildir. Yargının, algı operasyonlarına ve siyasi rant odaklarının açıklamalarına rağmen hukuka bağlı kalacağına da inancımı koruyorum" dedi.

Kuşadası Belediyesi'nin geçen yıl yaptığı 750 bin ton mıcır ihalesine fesat karıştırdıkları ve rüşvet verdikleri iddiasıyla İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nca yürütülen inceleme kapsamında belediye personelinden fen işleri müdür vekili Fatma Çanakçı, Murat Arabacı, Kartal Kara, Kaan Çavdar, D.Ş. ve E.T., açığa alındı. Haklarındaki soruşturma kapsamında 6 belediye personeli ile ihaleyi kazanan firmanın sahipleri Turan Bağı ve Zana Bağı, 4 Ekim'de gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yaptı. Emniyet Müdürlüğü'nde 3 gün boyunca sorgulanan şüpheliler, 'ihaleye fesat karıştırma', 'resmi belgede sahtecilik', 'rüşvet' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

4 BELEDİYE PERSONELİ TUTUKLANDI

İfadeleri alınan 8 şüpheli, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Fen işleri müdür vekili Fatma Çanakçı ile belediye çalışanları Murat Arabacı, Kartal Kara ve Kaan Çavdar ile ihaleyi kazanan firmanın sahipleri Turan Bağı ve Zana Bağı'nın tutuklanmasına karar verildi. Belediye çalışanlarından E.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, D.Ş. ise serbest kaldı.

'ALGI OPERASYONU YAPILMAKTA'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mıcır ihalesi soruşturması ile ilgili yazılı açıklama yaparak, "Yaklaşık 1,5 yıldır 'mıcır ihalesi' başlığı altında gerek şahsım gerekse belediye çalışanlarımız hakkında belirli çevrelerce sistematik bir şekilde algı operasyonu yapılmaktadır. Bu kötülük ve iftira odaklarının kaynağını biliyoruz. Yasa dışılığa ve ranta geçit vermeden, halkımızın çıkarını her şeyin üzerinde tutarak çalışmaya devam edeceğiz. Henüz dava süreci devam ederken soruşturma kapsamındaki insanları linç edercesine, mahkeme kararı açıklanmadan saatler önce 'tutuklandılar' haberi ve açıklamaları yapıldı. Yargıyı etkilemek için yapılan bu kumpasları biliyoruz. Devam eden bir soruşturmada hüküm vermek siyasi parti temsilcilerinin ve kalemşörlerinin görevi değildir. Devletin denetim organları tarafından defalarca incelenen ve herhangi bir hata, kusur bulunmayan çalışmalarımızın ve bu çalışmaları başarı ile gerçekleştiren personelimizin her zaman arkasındayız" dedi.

'GERÇEKLERİN ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKACAĞINA İNANIYORUM'

Soruşturmanın her aşama ile ilgili kamuoyunu bilgilendireceğini belirten Günel, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bugüne şeffaf belediyecilik anlayışından bir an olsun vazgeçmeden, kamuoyuna açık ve canlı yayınlanan ihale süreçlerimiz ile ilgili bilgi verdik. Halkımızın bir kuruş vergisini yanlış harcamamak için hem denetime açık olduk hem de şeffaflığı en üst düzeyde sağladık. Bizim ada halkına verilmeyecek bir hesabımız yoktur. Üstümüzde kurulmak istenen yasa dışı baskılara karşı, dün olduğu gibi bugün de bedeli her ne olursa olsun; bu kentin belediye başkanı ve bir hukukçu olarak yasal platformlarda mücadeleme devam edeceğim. İçişleri Bakanlığı müfettişlerince açılan soruşturma kapsamında cumhuriyet savcılığınca önce gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklu yargılanma kararı verilen personelimizin bir an önce adil bir şekilde yargılanacağından hiç şüphem yoktur. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağına inanıyorum. Geç gelen adalet, adalet değildir. Yargının, algı operasyonlarına ve siyasi rant odaklarının açıklamalarına rağmen hukuka bağlı kalacağına da inancımı koruyorum. Bu süreçte Kuşadası'nda rantını kestiğimiz çevrelerin ve bu iftiraları siyaseten kullanmak isteyenlerin yarattıkları bilgi kirliliğine karşı değerli kamuoyumuza sesleniyorum. Soruşturmanın her aşamasında sizi doğru bilgilendireceğimizi ve kirli bilgilere itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası

2022-10-07 13:34:53



