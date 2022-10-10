Nazilli Belediyespor muradına erdi



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bayburt Özel İdare Spor'u 2-0 yenen Eşin Group Nazilli Belediyespor bu sezonun ilk galibiyetini elde etti. Bu maça kadar oynadığı 8 müsabakada hiç 3 puan sevinci yaşayamayan düşme hattındaki siyah-beyazlılar, 90 dakika bitiminde rahat bir nefes aldı. Teknik direktör Cihan Erdil, şanssızlığı da yendiklerini söyledi.

İlk galibiyeti almanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Erdil, "Çok sevinçliyiz. Biz sezon başından bu yana sıkıntılı bir süreçten geçiyorduk. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte birbirimize olan inancımızı asla kaybetmedik. Oynayan oynamayan tüm oyuncularımızın ayağına sağlık. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ederiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-10-10 11:24:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.