İngiliz turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu



Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)-AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde İngiliz turist Alexander Mark (73), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

İngiltere'den 21 Eylül'de tatil için Kuşadası'na gelen Alexander Mark, Türkmen Mahallesi Ünlü Sokak'taki bir otele yerleşti. Mark'ı bir süre göremeyen otel görevlileri, durumdan şüphelenip, polise haber verdi. İhbarla gelen ekipler, otel yetkilileri ile birlikte Mark'ın odasına girdi. Burada turistin cesedi ile karşılaşıldı. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan Mark'ın kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor. Ceset inceleme sonrası, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Turistin kesin ölüm nedeni, otopsi raporu ile ortaya çıkacak. Olay ile ilgişli soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-10-10 14:37:29



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