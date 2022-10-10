Avda kaybolan çiftçiyi arama çalışmaları 13'üncü gününde



Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde ava gideceğini söyleyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Durmuş Tosun'u (50) arama kurtarma çalışmaları 13'üncü günde sürüyor.

Germencik'in kırsal Çamköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Durmuş Tosun, 27 Eylül sabahı tüfeğini alarak 'Ava gidiyorum' diyerek, evden çıktıp, otomobiliyle Habibler Mahallesi yakınlarındaki dağlara gitti. Eve dönmeyen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Tosun'un yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Tosun için ava gittiği bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Tosun'un otomobilini dağda bir bölgede bulan jandarma, telefon sinyalinin geldiği bölgede dron ve helikopterle havadan arama yaptı ancak sonuç alınamadı.

13 GÜNDÜR İZİNE RASTLANMADI

Ekipler Tosun'un kaybolduğu Habibler Mahallesi'nde, en son görüldüğü ileri sürülen İzmir'in Torbalı ilçesindeki dağlardaki arama çalışmalarına rağmen bir sonuç alamadı. Aramalar 13'üncü gün olan bugün bölgedeki dağ, dere, tepe ve kayalık bölgelerde sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-10-10 14:47:09



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