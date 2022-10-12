Kuşadasıspor'da Emir'e operasyon

KUŞADASI, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Kuşadasıspor'da stoper Emir Yazıcı sakatlığı nedeniyle bıçak altına yattı. Siyah-beyazlı kulüpten 20 yaşındaki savunmacıyla ilgili yapılan açıklamada, "A Takım oyuncumuz Emir Yazıcı başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun diliyoruz. Emir, 6-8 hafta arasında aramıza dönecek" ifadeleri kullanıldı. Karagümrük'ten kiralanan genç futbolcu ligde 1, kupada ise 2 maçta görev yaptı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası DHA
2022-10-12 12:09:08
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