Kuşadasıspor'da Emir'e operasyon

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KUŞADASI, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Kuşadasıspor'da stoper Emir Yazıcı sakatlığı nedeniyle bıçak altına yattı. Siyah-beyazlı kulüpten 20 yaşındaki savunmacıyla ilgili yapılan açıklamada, "A Takım oyuncumuz Emir Yazıcı başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun diliyoruz. Emir, 6-8 hafta arasında aramıza dönecek" ifadeleri kullanıldı. Karagümrük'ten kiralanan genç futbolcu ligde 1, kupada ise 2 maçta görev yaptı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası DHA

2022-10-12 12:09:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.