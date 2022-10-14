Nazilli Belediyespor, İnegölspor önünde 

NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Bayburt Özel İdare Spor'u 2-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini elde eden Eşin Group Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda İnegölspor'la karşı karşıya gelecek. İnegöl İlçe Stadı'nda Yücel Büyük'ün yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.
Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Cihan Erdil, Bayburt galibiyetiyle büyük moral bulduklarını belirterek, "9 maçta ilk 3 puanımızı aldık, kendimize geldik. İnegöl'de de kazanıp seri yakalamayı amaçlıyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın
2022-10-14 10:45:49
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