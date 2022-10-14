Suriye´de faaliyet gösteren DEAŞ şüphelisine tutuklama

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Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN´da, jandarma operasyonunda gözaltına alınan, Suriye´de DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen M.H. tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlularına yönelik çalışma kapsamında, Suriye´de DEAŞ terör örgütünde faaliyette bulunduğu tespit edilen M.H.'nin, Buharkent ilçesinde olduğunu belirledi. Evine operasyon düzenlenen M.H., gözaltına alındı. M.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-10-14 13:30:37



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