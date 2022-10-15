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Amatör maçta kalbi durdu

DHA

Amatör maçta kalbi durdu


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - Aydın 1'inci Amatör Küme 3'üncü Grup'taki Demirci Gençlikspor-Hayri Usta Sportif maçında ev sahibi ekipten Hüseyin Kaya, kalp krizi geçirdi. Adnan Menderes Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında taç atışı yaparken bilinçsiz şekilde bir anda yere yığılan 29 yaşındaki futbolcuya ilk müdehaleyi saha kenarındaki sağlık görevlisi Bülent Dönmez yaptı.
Talihsiz futbolcu statta ambulans bulunmadığı için özel araçla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilip duran kalbi doktorların müdahalesiyle tekrar çalıştırılan futbolcu, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseyin Kaya'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2022-10-15 17:46:22

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