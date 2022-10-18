Kuşadası Körfezi'nde 2 dakika arayla 4.1 ve 4 büyüklüğünde 2 deprem

Davut CANTülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)EGE Denizi´nde 2 dakika arayla merkez üsleri Kuşadası Körfezi olan 4.1 ve 4 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Aydın´ın yanı sıra İzmir´de de hissedilen depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın (AFAD) verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde bugün saat 13.27'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin 6.33 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bölge, 2 dakika sonra, saat 13.29´da ikinci kez sallandı. Bu depremin büyüklüğü 4, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Aydın´ın yanı sıra İzmir´de de hissedilen depremler, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremlerin büyüklüklerini sırsıyla 4.2 ve 4.1 olarak açıkladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Davut CAN-Tülay AKSAY
2022-10-18 14:11:42
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