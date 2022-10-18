8 yaşındaki Halil'e 3'üncü kez doku nakli yapılacak



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın Söke ilçesinde, babasına ait otomobilde çakmakla oynadığı sırada çıkan yangında yüzü ile vücudunda yanıklar oluşan ve daha önce yüzüne vücudundan doku nakli yapılan Halil Geyik'in (8), üçüncü doku nakli operasyonu için valilik onaylı kampanya başlatıldı. Tedavi için ihtiyaç duyulan miktarın toplanması durumunda Halil'e ağzı, burnu ve kulakları için doku nakli yapılacak.

Çiftçi İsmail Geyik (39) ile Halime Geyik (34) çiftinin 2 çocuğunun küçüğü olan Halil Geyik, 14 Nisan 2018'de, Çalışlı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde park halindeki babasına ait 09 SJ 960 plakalı otomobilde çakmakla oynamaya başladığı sırada yangın çıktı. Yoldan geçen otomobil sürücülerinin fark edip, haber verdiği Geyik çifti, oğullarını yanan otomobilden yaralı olarak kurtardı. Halil, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun yüzde 35'inde üçüncü derece yanık olduğu belirlenen Halil, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Halil ağır yaralı olarak Sağlık Bakanlığı'ndan istenilen ambulans helikopter ile İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne götürüldü. Halil'in yanan yüzünün eski haline dönmesi için 19 Mart 2019 tarihinde Aydın Valiliği onayıyla 200 bin liralık kampanya başlatıldı. Halil için 3 günde toplanan 200 bin lira ile 2 kez koltuk altından alınan dokuyla yüzüne nakil yapıldı

İKİNCİ KAMPANYA BAŞLATILDI

Bağarası Hürriyet İlkokulu'nda 2'nci sınıfta eğitimine devam eden Halil'in burnu, ağzı ve kulakları için yeniden doku nakli yapılması kararı alındı. Geyik çifti, Halil'in tedavisi için ihtiyaç duyulan 600 bin lirayı toplamak için Aydın Valiliği'ne ikinci bir kampanya başlatılması amacıyla başvuruda bulundu. 27 Eylül tarihinde kabul edilen kampanya sayesinde toplanacak para ile Halil'in yüzüne vücudunun farklı yerlerinden alınacak dokularla nakil yapılacak.

'OĞLUMUZLA BİRLİKTE YENİDEN YÜZÜMÜZÜN GÜLMESİ DESTEK BEKLİYORUZ'

Oğlu Halil'in eski yüzüne kavuşmasını çok istediğini dile getiren anne Halime Geyik, "Daha önce düzenlediğimiz kampanyalarla oğlum bugünkü haline kavuştu. Herkesten Allah razı olsun. Acının izlerinin tamamen silinmesi, oğlumuzla birlikte yeniden yüzümüzün gülmesi için bir kez daha desteklerinizi bekliyoruz. Bu durumdan kendisi de çok mutlu. Yüzünün ameliyatlardan sonra bire bir aynı olmayacağını biliyoruz. Bu şekliyle bile, benim için büyük bir mucize. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Uyandığımız her güne şükrediyoruz. Çünkü, bana 'Anne' demesi bile yetiyor. Oğlum Halil, çok büyük bir sınavdan geçti. Bu sınavdan biz de kendisiyle birlikte geçtik. Destek olmak isteyenler için Valilik onaylı IBAN numarası TR75 0001 0027 5985 9778 9150 08" dedi. (DHA)



DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-10-18 17:58:35



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