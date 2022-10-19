Nazilli Belediyespor'da Gökhan gitti

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren Nazilli Belediyespor'da yönetimin kararıyla sezonun henüz ilk devresinde ikinci kez kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Gökhan Göksu, sözleşmesini tek taraflı sonladırdı. 25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yönetimin kararını anlamsız bulduğunu belirterek, alacaklarının zamanında ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesindeki maddeyi kullanarak kontratını feshettiğini açıkladı. Gökhan, Nazilli camiasına teşekkür etti.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-10-19 11:11:22



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