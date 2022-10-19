Bahçeşehir Koleji Kuşadası Kampüsü'nün NASA başarısı



KUŞADASI, (DHA)Bahçeşehir Koleji Kuşadası Kampüsü, NASA tarafından düzenlenen 'App Challenge 2022 Hackathon'unda "Küresel Ödül" adayı oldu.Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşegül Duran önderliğinde 6. sınıf öğrencisi Taha Nazmi Yeşilyurt'un oluşturduğu takım LOGM-1, sanal gerçeklik ve sanal oyunlarla öğretim teknolojilerini kullanarak bir oyun geliştirdi. Tasarımı yapılan oyun kapsamında James Webb uzay teleskobuna ait özellikler detaylı olarak incelendi ve düzeye uygun konular bu oyun ile öğrencilere öğretildi. Oyun, NASA International Space tarafından düzenlenen "App Challenge 2022 Hackathon'unda jüriye sunuldu ve yüzlerce takım arasından küresel ödüle aday gösterildi. NASA'daki başarıları bununla bitmeyen Bahçeşehir Koleji Kuşadası Kampüsü öğrencileri Alya Su Yazıcı ve Demir Demirel ile kurulan "Art of Echo" takımı ise, geleneksel Türk ebru sanatını kullanarak fen bilimleri dersinde uzay bilimi ve astronomi konularında öğrencilerin öğrenme başarılarını artırmak, bilim ve sanata yönelik tutumlarını olumlu yönde geliştirmek amacıyla bir STEAM etkinlik planı tasarladı. Takım, tasarladığı etkinlik planı ile 416 takım arasından jüri özel ödülü olarak adlandırılan ve yarışmacıların oylamasıyla belirlenen Local People's 22 Choice Award'ı almaya hak kazandı.DHA-Eğitim Türkiye-Aydın / Kuşadası

2022-10-19 12:28:27



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