Evde 530 litre sahte içki ele geçirildi

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde jandarmanın eve düzenlediği baskında 532 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıdere Mahallesi'ndeki bir evde kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, dün eve operasyon düzenledi. Jandarmanın aramasında sahte olduğu belirlenen 530 litre şarap ve 2 litre viski ile 15 kilogram anason ele geçirildi. Evde bulunan T.K. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-10-19 12:55:11



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