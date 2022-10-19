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Eşin Group Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor: 2-1

DHA

Eşin Group Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor: 2-1


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)STAT: Nazilli İlçe
HAKEMLER: Talha Öztürk, Ali Kılıç, Şefik Öner
EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Hasan Doğukan, Hakkı Can (Dk. 86 Nurettin), Bilal, Emre, Mert, Cemal (Dk. 60 Ahmet Gökbayrak), Berkay, Alim, Fatih Üge (Dk. 46 Ahmet Karadayı), Şükrü Kaan (Dk. 83 Çağrı)
ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR: Ali Alper Uğur Arslan, Ömer Faruk, Kerem, Sirac (Dk. 75 Melik), Volkan, Hakan, Mithat (Dk. 75 Talha Enes), Mustafa Acun (Dk. 68 Mustafa Fettahoğlu), Adem Metin (Dk. 58 Yusuf Ensar), Mehmet Can
GOLLER: Dk. 24 Mustafa Acun (Arnavutköy Bld) Dk. 64 Ahmet Gökbayrak, Dk. 80 Şükrü Kaan (Nazilli Bld)
SARI KARTLAR: Yusuf Ensar (Arnavutköy Bld), Bilal (Nazilli Bld)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alıp zor günler geçiren Nazilli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda geriye düştüğü maçta Arnavutköy Belediyespor'u eleyerek moral buldu: 2-1. Nazilli İlçe Stadı'nda 24'üncü dakikada Mustafa Acun'un golüyle ilk yarıyı yenik tamamlayan Nazilli, 64'üncü dakikada Ahmet Gökbayrak ve 80'inci dakikada Şükrü Kaan'ın golleriyle turladı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2022-10-19 16:06:21

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