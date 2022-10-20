Nazilli Belediyespor iyi yolda



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 10 maçta 1 kez galip gelebilen düşme barajındaki Nazilli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Şile Yıldızspor'un ardından Arnavutköy Belediyespor'u da evinde 2-1 yenerek elerken, teknik direktör Cihan Erdil, iyi yolda olduklarını ifade etti. Arnavutköy Belediyespor karşısında iyi bir futbol oynadıklarını belirten Cihan Erdil, kupanın kendileri için ikinci planda olduğunu ancak takımın kenetlenmesi anlamında galip gelmek istediklerini söyledi.

Cihan Erdil, "Oyunumuzu geliştirmeye bakıyoruz. Altyapıdan oyuncularımıza şans vermek istiyoruz. Giden arkadaşlarımız oldu. Biz dahil, Nazilli Belediyespor armasından kimse büyük değil. Buranın karakterine uygun, buranın oyun felsefesine uygun arkadaşlarımız olduğu sürece biz burada her zaman olacağız. Bu armaya sahip çıkmak amaçlı böyle performanslar istiyoruz. Biz iyi yolda olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah daha iyi oyunla daha iyi galibiyetler alırız" açıklamalarını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-10-20 11:33:21



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