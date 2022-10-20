Kuşadası'nda 46 yıl hapisle aranan 2 hükümlü yakalandı



Tülay AKSAY/KUŞADASI(Aydın),(DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde jandarma, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü yakaladı. 25 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olan M.A. ile 21 yıl 4 ay hapis cezası bulunan D.A. işlemlerinin ardından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Güzelçamlı Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde, dün, devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alışverişe gelen bir kişinin arka cebindeki cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalan M.A.'yı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan M.A.'nın; hırsızlık, yankesicilik, hakaret, iftira, firar gibi suçlardan hakkında toplam 25 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanıp, Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 55 suç kaydı bulunan D.A.'nın Kuşadası ilçesi Kirazlı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Ekipler, eve dün operasyon düzenleyip, hakkında 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A.'yı yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. tutuklanıp, Söke T Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-10-20 12:25:07



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