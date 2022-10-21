PKK propagandası yapan şüpheli yakalandı

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TÜLAY AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde terör propagandasından aranan şüpheli, operasyonla yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası suçundan aranan A.T.'nin Kuşadası'nda olduğunu belirledi. Ekipler, dün A.T.'nin sakladığı Yeniköy Mahallesi'ndeki eve baskın yaptı. Gözaltına alınan A.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası TÜLAY AKSAY

2022-10-21 11:00:26



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