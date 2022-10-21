Kuşadası'nda geri itilen 28 kaçak göçmen kurtarıldı

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Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik'e, Kuşadası açıklarında önceki gün saat 08.10'da lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı yapıldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-10-21 13:47:07



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