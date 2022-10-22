Nazilli Belediyespor evinde oynayacak

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NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki son maçında İnegölspor'a 2-1 yenilen Eşin Group Nazilli Belediyespor, yarın sahasında Anagold 24Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Raşit Yorgancılar'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Cihan Erdil, taraftarın desteği ile galip geleceklerine inandığını söyledi. Nazilli Belediyespor bu maç öncesi 7 puanla 17'nci sırada; Erzincanspor ise 15 puanla 9'uncu basamakta yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2022-10-22 11:20:19



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