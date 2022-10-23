Efeler 09 Spor FK - Muş 1984 Muşspor: 2-0

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Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Tunç Özdemir, Semih Kocaman, Hakan Dursun

EFELER 09 SPOR FK: Göksal Sabutay Alper, Gökhan, Recep, Furkan Çarkçı, Furkan Tuşik (Dk. 88 Ahmet Sağ), Hakan Can, Serdar (Dk. 75 Fatih), Süleyman (Dk. 89 Murat), İshak (Dk. 87 Berkcan), Adnan (Dk. 79 Furkan Cinkaya)

MUŞ 1984 MUŞSPOR: Zeki Dede, Süleyman, Abdulkadir, Ömer Karancı (Dk. 85 Doğukan), Ömer Faruk (Dk. 85 Bayram Enes), Emircan (Dk. 65 Yunus), Furkan Yıldırım, Erkam, Berkant (Dk. 46 Raif), Efe Mustafa (Dk. 46 Tolga)

GOLLER: Dk. 41 ve Dk. 61 İshak (Efeler 09 Spor FK)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90+3 Bayram Enes, Dk. 90+5 Abdulkadir (Muşspor)

SARI KARTLAR: Furkan Tuşik, Recep, Hakan Can (Efeler 09 SFK), Süleyman (Muşspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta profesyonel liglerdeki ilk galibiyetiyle geçen hafta Erbaaspor'u deplasmanda yenerek alan Efeler 09 SFK, evinde Muş 1984 Muşspor'u 2-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Aydın temsilcisi İshak'ın 41 ve 61'inci dakikadaki golleriyle art arda ikinci galibiyetine ulaşarak puanını 11'e çıkardı. Muşspor'da maçın son anlarındaki gerginlikte 90+3'üncü dakikada Bayram Enes, 90+5'inci dakikada Abdulkadir kırmızı kart gördü.DHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-10-23 16:17:46



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