Nazilli Belediyespor - Anagold 24Erzincanspor: 4-1 

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
STAT: İlçe
HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Abdulhamit Söyler, Yusuf Alper Abalı
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya Mehmet (Dk. 58 Ahmet Gökbayrak), Emre, Hakkı Can, Doğukan, Fatih Üge (Dk. 76 Nurettin), Mert Özyıldırım, Mert Er Kestik, Şükrü Kaan (Dk. 85 Çağrı), Alim, Berkay
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Mert Mete (Dk. 55 Emre), Ömer, Canberk, Enes, Birhan (Dk. 67 Samed), İbrahim Can (Dk. 68 Yücel), Maksut, Sefa, Ali Yavuz (Dk. 54 Yasin), Batuhan (Dk. 68 Sinan)
GOLLER: Dk. 65 Ahmet Gökbayrak, Dk. 75 Şükrü Kaan, Dk. 90 ve Dk. 90+2 Nurettin (Nazilli Belediyespor), Dk. 28 Mete (24Erzincanspor)
SARI KARTLAR: Mehmet, Mert Özyıldırım, Ahmet Gökbayrak (Nazilli Belediyespor), İbrahim Can, Sinan (24Erzincanspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor evinde Anagold 24Erzincanspor'u 4-1 yenerek bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti. Konuk 24Erzincanspor 28'inci dakikada Mete'nin golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 galip tamamladı. İkinci yarıda toparlanan Nazilli Belediyespor 65'inci dakikada Ahmet Gökbayrak ile beraberliği yakaladı. Müsabakanın 75'inci dakikasında Şükrü Kaan, siyah-beyazlıları öne geçirdi. Oyuna sonradan dahil olan Nurettin 90'ıncı ve 90+2'nci dakikalarda attığı gollerle takımına farklı galibiyete taşıdı. Nazilli Belediyespor bu sonuçla 10 puana yükselip nefes aldı. Erzincan ekibi ise 15 puanda kaldı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2022-10-23 16:21:20
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