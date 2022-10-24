Nazilli Belediyespor'da büyük sevinç yaşanıyor



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor, evinde Anagold 24Erzincanspor'u 4-1 yenerek bu sezon ikinci galibiyetini elde etti. İyi bir futbolla farklı kazanan siyah-beyazlılar düşme hattından kurtulamasa da ilerleyen haftalar için ümitlendi. Teknik direktör Cihan Erdil, oyun ve skorun tüm camiayı memnun ettiğini belirterek, "Akıllı bir oyunla 3 puanı kazandık. Oyuncularım bekledikleri futbolu sahaya yansıttı. İleriye dönük daha alternatifli bir kadromuz olduğunda daha hücumsal olabiliriz. 4 gol atarak maçı kazanmasını bildik. Maçtan önce bu stratejiyi çalışmış ve planlamıştık" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-10-24 11:47:11



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