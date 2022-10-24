Efeler 09 tırmanıyor

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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AYDIN, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 6 maçında 5 beraberlik, 1 yenilgi alan Efeler 09 SFK, son 2 karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçti. Önceki hafta deplasmanda Erbaaspor'u 3-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden yeşil-beyazlılar, dün de evinde Muşspor'u 2-0 mağlup ederek 11 puana ulaştı. Play-Off hattının 1 puan ve 1 basamak gerisinde yer alan 11 puanlı Efeler 09, son 2 maçta topladığı 6 puanla 14'üncü sıradan 7 basamak tırmanarak 7'nciliğe yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA

2022-10-24 11:48:01



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