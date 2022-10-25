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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler'in rotası Play-Off

DHA

Efeler'in rotası Play-Off


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki ilk sezonunda üst üste 2 galibiyetle puanını 11'e çıkartarak Play-Off hattının 1 puan gerisinde yedinci sıraya tırmanan Efeler 09 SFK, adını potanın içine yazdırmaya çalışacak. Ligde art arda 4 beraberliğin ardından 2 galibiyet alıp 6 haftadır yenilmeyen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Somaspor ile Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altay'ı eleyip Süper Lig temsilcisi Ümraniyespor'la eşleşen Aydın temsilcisinde teknik direktör Veyis Kanber, hedeflerinin play-off olduğunu söyledi. Kanber, "Biz takım olarak her hafta üzerine koyarak ilerliyoruz. Galibiyet serisini devam ettirmek bizim için çok önemli. Çünkü lig uzun maraton. Öncelikle üst basamaklara tutunmak istiyoruz. Lig sonundaki hedefimiz Play-Off potası. Bunu da takım olarak başarabilecek güçteyiz. Ben tüm oyuncularımıza güveniyorum" dedi.  DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2022-10-25 11:02:36

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