Kuşadası'nda Yunanistan'ın ittiği 27 göçmen kurtarıldı

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tülay AKSAY / KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 27 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, önceki gün saat 23.56'da Kuşadası açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu ihbarı aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 27 göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-10-25 11:03:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.