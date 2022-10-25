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Burhan CEYHANİslam KELEŞ/AYDIN, (DHA)AYDINİzmir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında TIR´a arkadan çarpan kamyon şoförü Ömer Ali Cambazoğlu (49) ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Aydın-İzmir otoyolu İncirliova ilçesi Karabay Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan İzmir istikametine giden Ömer Ali Cambazoğlu yönetimindeki 43 PH 988 plakalı kamyon, aynı yönde seyir halinde olan Arslan A. idaresindeki 34 TU 8238 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Kazada kamyon şoförü direksiyonda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabalarıyla direksiyonda sıkışan kamyonet şoförü Cambazoğlu çıkarıldı. Durumu ağır olan sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN İslam KELEŞ/

2022-10-25 21:50:36



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