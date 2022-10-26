Kuşadası'nda Yunan unsurları tarafından geri itilen 21 göçmen kurtarıldı

Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik'e, Kuşadası açıklarında önceki gün saat 07.05'te, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı yapıldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, bölgeye giderek, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 kaçak göçmeni kurtardı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY
2022-10-26 11:14:07
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