İranlı 2 arkadaş, 'Kadın, Hayat, Özgürlük' sloganıyla pedal çeviriyor



Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)İRAN'da kaynak ustalığı yapan Amir Jabari (30) ile mimar arkadaşı Elham Montazeri (30), ülkelerinde başörtüsü kuralına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin (22) ölümüne dikkat çekmek için 'Kadın, Hayat, Özgürlük' yazılı dövizlerin asıldığı bisikletlerle Türkiye'de pedal çeviriyor.

Tatil için Gürcistan'a giden Amir Jabari ile Elham Montazeri, İran'ın başkenti Tahran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümüne dikkat çekmeye karar verdi. Takıları ile araçlarını satıp, Gürcistan'ın Batum kentinden Artvin'in Hopa ilçesine geçen 2 arkadaş, 2 bisiklet aldı. 'Kadın, Hayat, Özgürlük' yazılı döviz hazırlayıp, bisikletlerinin önüne asarak yola çıkan 2 arkadaş, Trabzon, Samsun, Ordu ve İzmir'in ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi.

'BİSİKLET VE VİZE ALMAK İÇİN TÜM EŞYALARIMIZI SATTIK'

Aydın'dan sonra Muğla, Antalya, Mersin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmeyi planladıklarını dile getiren Elham Montazeri, "3 aylık Türkiye vizesini ve bisikletlerimizi, arabamızı ve tüm eşyalarımızı satarak aldık. Telefonlarımızı şarj etmek için güneş enerjisi paneli aldık. Bisikletlerle önce Trabzon'a, Samsun'a ve Ordu'ya gittik. Gittiğimiz yerlerde çadır kurarak yaşadık, dutar ile müzik yapıp, takı satarak kazandığımız parayla yiyecek ve içecek aldık. Otobüs ile İzmir'e geçtik, yeni tanıştığımız bir kişi bizi karavanında ağırladı. Daha sonra çadır kamp yeri olduğunu duyduğumuz Kuşadası'na geldik. Daha kamp yerine geçmeden Güney Aktaş isminde bir doktor ile tanıştık. O da bizi evinde ağırladı. Banyo yapma ve rahat bir yatakta yatma imkanı sundu" dedi.

İlk önce 'Kadın, Hayat, Özgürlük' yazısını Farşça yazdıklarını dile getiren Montazeri, "Bu yazıyı Kuşadası'na gelen yabancı turistlerden İngiliz olan bir kadın İngilizce, Rus olan Rusça, Fransız olan Fransızca olarak yazdı. Görüşlerini çektiğimiz videolarla dile getirdiler. Biz de sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık" diye konuştu.

'ÖZGÜRLÜĞE DAYALI ANAYASA İSTİYORUZ'

Kadınların özgür yaşamasını talep eden Amir Jabari, "İran'ın yüzde 50'si erkek; o erkeklere seslenmek istiyorum. Ülkemizde 42 yıldır kadınlara baskı var; kadınların özgür hayat yaşamasını istiyoruz. Kadınlar özgür olursa; herkes özgür olacak. 'Kadın, Hayat, Özgürlük' hayatın sloganı oldu. Özgürce kedi, köpek beslemek istiyoruz, buna bile izin verilmiyor. İran'ın 4 milyon nüfuslu Belucistan'da 10 ile 13 yaşındaki kız çocukları okula gönderilmiyor ve babaları tarafından küçük yaşta evlendiriliyor. Kızların, babaların izni olmadan evlenme hakları yok. Eşlerin yasal izni olmadan ülkeyi terk edemiyorlar. Kocasının izni olmadan doktor acil müdahale edemiyor, ameliyat yapamıyor, hatta doğum bile yaptıramıyor. Lider istemiyoruz, özgürlüğe dayalı anayasa istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Alman turist Maria Müller ise Elham ile Amir'i desteklediklerini belirterek "İran'da ve diğer ülkelerde insanların ölmesini istemiyoruz. Bütün dünya kadınlarının özgür yaşamasını istiyoruz. Lütfen, sosyal medyadan mesajımızı yayınlayın" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-10-26 12:49:18



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