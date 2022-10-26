Ev basıp, eşini tabanca kabzasıyla darbeden müteahhit, teslim oldu (2)

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TUTUKLANDI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen evini bastığı eşi Betül Kotan'ı, tabanca kabzasıyla darbedip, ateş ederek kaçan ardından polise teslim olan müteahhit Bülent Kotan (49), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-10-26 14:44:16



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