Aydın'da kaçak kazıya suçüstü; 2 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'nde boş arazide kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu bölgeye dün operasyon düzenleyen polis, N.Y. ve M.D.'yi suçüstü yakalayıp gözaltına aldı. Kazı alanında 2 jeneratör, 1 hava kompresörü, 5 muhtelif uzunluklarda havalandırma borusu, 3 farklı uzunluklarda merdiven, 1 testere, 1 çekiç, 1 pense, 2 hilti, 1 kazma, 1 kürek, 1 çapa ve çok sayıda muhtelif uzunluklarda elektrik kablosu ele geçirildi. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-10-27 13:18:22
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