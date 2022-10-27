Aydın'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk kadınlarına saygı yürüyüşü düzenlendi



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´da Cumhuriyetin 99´ıncı yılı kutlamaları kapsamında Kahraman Türk Kadınlarına saygı yürüyüşü düzenlendi. Aydın Kültür ve Turizm Derneği tarafından organize edilen yürüyüşte atlar ve yöresel kıyafetlerle katılan kadınlar ilginç görüntüler oluşturdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 99´uncu yıl kutlamaları kapsamında Aydın´da Kadınlara Saygı Yürüyüşü gerçekleştirdi. Aydın Kültür ve Turizm Derneği tarafından organize edilen yürüyüşe katılanlar Aydın Büyükşehir Belediyesi önünden bir araya geldi. Süslenen 4 atın üzerine yöresel kıyafetler giyen kadın ve erkekler bindi. Kadınlar, dev Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafı ile birlikte yürüyüşe katıldı. Zafer Meydanı´nda başlayan yürüyüş Atatürk Kent Meydanı´nda sona erdi. Kent Meydanında toplanan vatandaşlar saygı duruşu ve İstiklal Marşı okudu.

'CUMHUTRİYET VARSA BİZ VARIZ'

Aydın Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Fatma Yazıcı, yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet sevdalılarını bugün bir arada görmekten şu anda çok mutluyum. Biz buradan, geçmişteki Türk kadınlarına ve tüm kahramanlara hitaben bu yürüyüşü yaptık. Aramızda Çete Ayşe, ilk Kadın Muhtar Gül Esin, dönemin komutanları var. Kadınların her meslekte olabileceğini gösterdik. Cumhuriyet varsa biz varız. Bende bu derneğin başkanlığını yapıyorsam Mustafa Kemal Atatürk´ün seçme ve seçilme hakkını verdiği için seçildim" dedi.

Yöresel kıyafet giyen kadınların zeybek gösterisi ise meydanı dolduranlar tarafından büyük alkış aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-10-27 20:37:07



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