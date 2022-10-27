Kuşadası'nda yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 3 şüpheli sahte kimlikle yakalandı



Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN´ın Kuşadası ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen, FETÖ/ PDY terör örgütü üyeliğinden işlem gören ve yurt dışı yasağı bulunan 3 kişi sahte kimlik ile yakalandı.

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri şüphe üzerine bir aracı teknik ve fiziki takibe aldı. Araçtan bot ve bot motorunu denize indirdikleri görülen 3 şüpheli, düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında, 2´sinin astsubaylıktan, 1´inin uzman olarak TSK´dan ihraç edildikleri, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden işlem gördükleri, dosyalarının İstinafta olduğu ve haklarında yurtdışı çıkış yasağı bulunduğu anlaşıldı. Yapılan incelemede şüphelilerden K.G. ve Ş.Ş.'nin üzerinden Hollanda vatandaşı gibi düzenlenmiş sahte yabancı kimlik ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. SEGBİS üzerinden yapılan mahkemenin ardından 3 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-10-27 21:21:32



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