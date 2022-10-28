Evinde ürettiği litrelerce sahte içkiyle yakalandı

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesinde, jandarmanın evine düzenlediği operasyonda litrelerce kaçak içkiyle yakalanan S.A., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Hisar Mahallesi'nde yaşayan S.A.'nın evinde kaçak içki imal edip, sattığını belirledi. S.A.´nın ev ve eklentilerine dün operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 229 litre şarap, şişelenmiş halde toplam 98 litre bira, 3 litre votka, 5 litre viski, 2 litre metil alkol, 1 hava soğutmalı otomatik sıvı distilasyon cihazı, 36 fermantasyon havalandırma kiti, 9 boş şişe kurutma aparatı, 2 kapak sıkıştırma aparatı, 131 bira kapağı, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. S.A., gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-10-28 10:58:48



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