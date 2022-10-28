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Göç yolunda bitkin düşen yılan kartalına bakım ve tedavi

DHA

Göç yolunda bitkin düşen yılan kartalına bakım ve tedavi


Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesi Sevgi Plajı'nda denizde uçamayacak kadar bitkin bulunan yılan kartalı, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yapılan bakım ve tedavinin ardından doğal ortamına bırakıldı.
Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın batı bölgesinde balık avından dönenler tarafından denizde bir kartal bulundu. Uçamadığı belirlenen kartal, Sevgi Plajı'ndaki tekne barınağına getirilip, durum EKODOSD yetkililerine bildirildi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, ıslak, son derece bitkin ve aç olan yırtıcı kuşun, literatürdeki adı 'Circaetus gallicus' olan yılan kartalı olduğunu tespit etti.
Göç sırasında, kötü hava şartları ve besin bulamama gibi nedenlerden dolayı zayıf düştüğü ve uçamadığı tahmin edilen yılan kartalının tedavisi için EKODOSD Bilim Danışmanı, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Ornitolog Doç. Dr. Ortaç Onmuş'a bilgi verildi. Ardından kartalın tedavisine başlandı. Önce Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü'nden bir metal halka tedarik edildi. Doğal alana getirilen yılan kartalının bilimsel metodla gerekli ölçümleri ve halkalanması yapılıp, tüy örnekleri alındı. Dış parazitlerden korunması için ilaçlama yapıldı, kanat ve bacaklarda uçmayı ya da beslenmeyi engelleyecek bir sorun olup olmadığı dikkatlice kontrol edildi. Birkaç gün beslenmeye ihtiyaç duymadan doğaya tekrar adapte olabilmesi için gerekli beslemesi de yapılan kartal, 2 gün sonra doğal yaşam alanına bırakılarak, özgürlüğüne kavuşturuldu.
'YAZ GÖÇMENİ BİR KUŞ'
Yılan kartalının ilk uçuşunda herhangi bir fiziksel sorun ya da yaralanma belirtisi göstermeden özgürce uçtuğunu ve yaklaşık 1 kilometre ilerde bir ağaç üzerine konduğunu söyleyen Ornitolog Doç. Dr. Ortaç Onmuş, "İlerleyen günlerde yılan kartalını bıraktığımız bölgeye giderek oradaki varlığını kontrol etmeye devam edeceğiz. Yılan kartalları, yaz göçmeni olup, Türkiye'ye bahar aylarında Afrika'dan gelip sonbaharda tekrar geri dönen, Akdeniz bitki örtüsünün hakim olduğu coğrafyanın en tipik, en yaygın ve kartallar içindeki en güzel yırtıcı kuşlardan biridir" dedi.
'REHABİLİTASYON MERKEZİNE İHTİYAÇ VAR'
EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yılan kartalını gözlemleyip, bir sorunu olduğunu anladıktan sonra kurtarmak için çaba sarf eden duyarlı vatandaşlara teşekkür etti. Derneklerine çok farklı türlerden çok sayıda yaralı veya sorunu olan yaban hayvanı ve kuş ihbarları geldiğine dikkati çeken Sürücü, "Bu tür vakalarda Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü İle iş birliği yapmaktayız. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü de bu gibi durumlarda yaralı hayvanları Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veterinerlik Fakültesi'ne götürmektedir. Ancak bu tarz yaralı ve sorunu olan hayvanlara müdahale edebilmek için, geçici de olsa Kuşadası'nda bir rehabilitasyon merkezine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu konuda Kuşadası Belediye Başkanı'yla görüşme yaptık. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü iş birliğiyle önümüzdeki günlerde bir yer belirlenmesi için çalışma yapılacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY
2022-10-28 12:45:28

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