Aydın'da, Cumhuriyet'in 99'uncu yılı 99 kadın ile zeybek oynanarak kutlandı



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'da Kadın Hakları Koruma Derneği tarafından organize edilen etkinlikte 99 kadın bir araya gelip, Cumhuriyet'in 99'uncu yılı etkinlikleri kapsamında zeybek gösterisi sundu. Makyajla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzetilen 1 kişinin oynadığı zeybek de izleyenlerden büyük alkış aldı.

Aydın'da, Kadın hakları Koruma Derneği, Cumhuriyetin 99'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda 99 kadını bir araya getirdi. 2 ay boyunca prova yapan 99 kadın, Kent Meydanı'nda Cumhuriyetin 99'uncu yılında zeybek gösterisi sundu. Makyajla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzetilen bir kişinin de tek başına oynadığı zeybek gösterisi renkli görüntüler oluşturdu ve uzun süre alkış aldı. Gösteri sonrası zeybek oynayan kadınlar, ellerinde Türk bayraklarıyla, makyajla Atatürk'e benzetilen kişi ile fotoğraf çektirdi. Gösteri sonrası alanı dolduranlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

'99 KADINLA CUNHURİYETİN 100 YILINI KARŞILADI'

Kadın Hakları Koruma Derneği Başkanı Habibe Gürer, "99 cesur kadın bir araya gelerek Cumhuriyetin 100'üncü yılını karşıladık. İkinci yüzyıla da selam yolladık. Yüz yıl önce kadınlar ve erkekler bu topraklarda birlikte Cumhuriyeti kurmuşlar. 100 yıl sonra da bu topraklarda bizim çocuklarımız bu meydana gelecek Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını kutlayacak. Bu gösterimizi 99 kadınla yaptık. Buradaki kadınlar işinden, aşından ve çocuklarından fedakarlık ettiler. Haftanın belirli günleri gelerek gece yarılarına kadar çalıştılar. 2 aylık bir emek var. Türkiye'ye ve dünyaya sesimizi duyurabildiysek ne mutlu bize. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-10-28 19:10:47



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