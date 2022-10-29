Cinsel saldırı hükümlüsü, uyuşturucu operasyonunda yakalanıp, tutuklandı

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde, uyuşturucu sattığı belirlenen Ahmet Özsoy (57) saklandığı evde yakalandı. Hakkında, 'cinsel saldırı' suçundan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Özsoy, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine Ahmet Özsoy'u takibe aldı. Özsoy'un, Kardeşköy Mahallesi'nde bir evde saklandığı belirlendi. Polis, dün akşam saatlerinde eve operasyon düzenleyip Özsoy'u gözaltına aldı. Yapılan aramada, üzerinde bir miktar metamfetamin çıkan Özsoy hakkında 'cinsel saldırı' suçundan kesinleşmiş 8 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası olduğu da belirlendi. Özsoy, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-10-29 17:23:36



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