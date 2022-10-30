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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler 09 Spor FK - Osmaniye Futbol Kulübü: 1-0

DHA

Efeler 09 Spor FK - Osmaniye Futbol Kulübü: 1-0


Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
STAT: Adnan Menderes
HAKEMLER: Sercan Yılmaz, Gökhan Yüksel, Metin Uçar
EFELER 09 SPOR FK: Göksal Recep, Sabutay, Gökhan, Serdar (Dk. 90+4 Fatih), Süleyman (Dk. 90 Mahmut), Furkan Tuşik (Dk. 46 Umut), İshak, Hakan Can, Furkan Çarkçı, Adnan (Dk. 85 Murat)
OSMANİYE FUTBOL KULÜBÜ: Furkan Halil (Dk. 79 Tolunay), Abdurrahman, Kadir, Mert, İsmail (Dk. 80 Okan), Onur (Dk. 52 Ali Mevran) (Dk. 63 Emirhan), Kaan, Ekrem, Miraç, Hüseyin
GOLLER: Dk. 64 (P.) İshak (Efeler 09)
SARI KARTLAR: Furkan Tuşik, Umut, Murat, Göksal, Serdar, Recep, İshak (Efeler 09), Abdurrahman, Emirhan (Osmaniye FK)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste Erbaaspor ve Muşspor maçlarını kazanıp çıkışa geçen Efeler 09 Spor evinde Osmani Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 64'üncü dakikasında Efeler 09 Spor penaltı kazandı. Atışı gole çeviren İshak, takımına galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla Aydın temsilcisi 14 puana yükseldi, üst sıraları hedefleyen Osmaniye FK ise 13 puanda kaldı. DHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-10-30 16:17:51

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