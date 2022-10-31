22 yıl hapisle aranan hükümlü yakalanıp, tutuklandı

Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)-AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 'hırsızlık' suçundan toplam 22 yıl 2 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ç., yakalanıp tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 suç kaydı bulunan U.Ç.'nin Ege Mahallesi'ndeki bir adreste olduğu ihbarını aldı. Ekipler, 28 Ekim'de belirlenen adrese operasyon düzenledi. 'Hırsızlık' suçundan 18 kaydı olan U.Ç., gözaltına alındı. Toplam 22 yıl 2 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu da tespit edilen U.Ç., işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY
2022-10-31 11:07:46
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