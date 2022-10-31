Efeler 09 zirveye yürüyor



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK üst üste üçüncü galibiyetini evinde Osmaniyespor'u 1-0 yenerek alırken, ligdeki ilk sezonunda adını Play-Off hattına yazdırdı. Grupta 9 maçta bileği yalnız 1 kez bükülen, son 7 haftayı 3 galibiyet, 4 beraberlik geçen Aydın temsilcisinde teknik direktör Veyis Kanber, galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini söyledi. Kulüp Başkanı Eğmen Atay ise, "Çıktığımız yolda iyi gidiyoruz. Kendi sahamızda bize galibiyet sevinci yaşatan tüm oyuncularımı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyorum. Takımımız ligde 3 maç üst üste kazanarak puanını 14'e çıkardı. Bu sonuçla takımımız ligde 5'inci sıraya yükseldi. Cumhuriyet Bayramı'nın da coşkusunun yaşandığı karşılaşmada yeşil beyazlılar taraftarlarımıza bu zorlu maçı da kazanarak çifte bayram yaşattılar" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-10-31 11:47:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.