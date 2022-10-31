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Otomobil, takla attı; sürücü anne ile ikiz kızları yaralı

DHA

Otomobil, takla attı; sürücü anne ile ikiz kızları yaralı


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Söke ilçesinde takla atan otomobildeki sürücü Neşe Sarıkurt (35) ile yanındaki ikiz kızları Ada (7) ve Doğa Sarıkurt (7) yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Atburgazı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Doğanbey Mahallesi'nden Söke yönüne giden Neşe Sarıkurt'un kontrolünden çıkan 09 BP 829 plakalı otomobil, savrulup takla attı. Direksiyonda sıkışan sürücü ile yanındaki ikizleri Ada ve Doğa Sarıkurt yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan anne ile çocukları, ambulansla Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Neşe Sarıkurt'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN
2022-10-31 12:10:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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