Aydın'da makilik yangını

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Söke ilçesinde makilik ve tarım alanında yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Söke ilçesinde makilik ve tarım alanında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 5 uçak, 2 helikopter sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN

2022-10-31 16:37:04



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