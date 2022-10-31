Aydın'da makilik yangını (2)

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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Makilik alanda çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak ve helikopterler ile havadan ve çok sayıda arazözünde karadan müdahalesiyle 2 saatlik bir çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, çıkan yangında 4 hektar alan zarar gördü.(DHA)Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-10-31 20:31:50



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