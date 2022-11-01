Takla atan otomobilde yaralanan ikizler taburcu oldu, annelerinin tedavisi sürüyor

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Söke ilçesinde, takla atan otomobilinde yaralanan Neşe Sarıkurt'un (35) durumu iyiye giderken, aynı kazada yaralanan ikiz kızları Ada (7) ve Doğa Sarıkurt (7) ise taburcu edildi.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Atburgazı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Doğanbey Mahallesi'nden Söke yönüne giden Neşe Sarıkurt yönetimindeki 09 BP 829 plakalı otomobil, savrulup takla attı. Direksiyonda sıkışan Neşe Sarıkurt ile yanındaki ikizleri Ada ve Doğa yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan anne ile çocukları, ambulansla Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi´ne sevk edildi.

İkizler, buradaki tedavilerinin ardından dün taburcu edildi. Neşe Sarıkurt'un da sağlık durumunun iyiye gittiği, yapılacak son kontrollerinin ardından bugün taburcu edileceği bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN

2022-11-01 10:48:54



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