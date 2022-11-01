Aydın BŞB filede sezonu açıyor

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AYDIN, (DHA)MİSLİ.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2022-23 sezonun ilk haftasında yarın deplasmanda Türk Hava Yolları ile karşılaşacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Aydın temsilcisi, İstanbul ekibini yenerek sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2022-11-01 11:14:41



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