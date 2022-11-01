Kuşadası'nda 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Sisam Adası'na botla geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu belirlenen Ö.A. ve U.A.'yı yakaladı. Bot ile motosiklete el konulurken, göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 6 bin euro ile 11 bin 800 TL ele geçirildi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi; 2 organizatör ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Burhan CEYHAN

2022-11-01 17:09:22



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