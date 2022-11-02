Aydın'da 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)

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106'YA YÜKSELDİ

Aydın'da, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran öğrenci sayısı 106'ya yükseldi. Tedavi gören öğrencilerden 97'si taburcu edilirken, 9 öğrencinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-11-02 00:05:14



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