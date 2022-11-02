Kuşadası'nda 8 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN´ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 8 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, 31 Ekim 2022 saat 08.15´te, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 8 kaçak göçmeni kurtardı. Aynı gün içerisinde, saat 10.48´de ise yine Kuşadası açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli jet ski durduruldu ve üzerindeki 2 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.
Yakalanan organizatör şüphelisinin işlemlerinin devam ettiği, kaçak göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY
2022-11-02 00:55:54
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