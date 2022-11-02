Aydın'da 2,3 ton sahte içki ele geçirildi; 5 gözaltı

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Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, jandarmanın iki ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda çeşitli türlerde 2,3 ton sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Sarıcaova Mahallesi'nde iki evde sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Evlere dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde ve eklentilerindeki aramalarda, sahte olduğu belirlenen toplam 2 ton şarap, 200 litre etil alkol, 50 litre rakı, 10 litre votka, 10 litre viski, 30 litre likör, 2 kapak ve tıpa basma makinesi, 10 viski kiti, 12 kaçak alkol test kiti, 31 cam numune alma kiti, 32 fermantasyon havalandırma kiti, 40 adet boş 5 litrelik etil alkol bidonu, 8 adet anason, 10 adet viski aroması ele geçirildi. Evlerdeki şüpheliler Ş.Y., İ.A., A.A., H.Ç. ve U.İ., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-11-02 12:04:48



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